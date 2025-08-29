Владимир Кириченко

Серебряный призёр Олимпиады-2020, российский теннисист Карен Хачанов (АТР, 9) не смог выйти в третий раунд Открытого чемпионата США-2025.

В матче второго круга Хачанов (9) со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 4:6, 5:7, 6:7 (5:10) проиграл 76 ракетке мира из Польши Камилю Майхшаку. В решающей партии этой встречи Хачанов имел пять матчболов.

Матч длился 4 часа и 35 минут. За это время Карен 22 раза подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-поинта из 17 заработанных. В активе Камила 14 эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-поинта из девяти.

Следующим соперником Майхшака в Нью-Йорке станет 435 ракетка мира швейцарский теннисист Леандро Ріді (Q).

Напомним, Руне неожиданно проиграл Штруффу во втором круге US Open.