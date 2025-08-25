Сачко покращил позиции в рейтинге ATP, Синнер – на вершине
В топ-10 изменений не произошло
около 1 часа назад
ATP на своём официальном сайте опубликовал обновлённый рейтинг организации.
Виталий Сачко сохранил статус первой ракетки Украины и занимает 217-ю позицию.
Итальянский теннисист Янник Синнер продолжает находиться на вершине мировой классификации.
Рейтинг ATP по состоянию на 25 августа:
1. Янник Синнер (Италия) – 11 480 очков
2. Карлос Алькарас (Испания) – 9 590
3. Александр Зверев (Германия) – 6 230
4. Тейлор Фриц (США) – 5 575
5. Джек Дрейпер (Великобритания) – 4 440
6. Бен Шелтон (США) – 4 280
7. Новак Джокович (Сербия) – 4 130
8. Алекс де Минаур (Австралия) – 3 545
9. Карен Хачанов – 3 240
10. Лоренцо Музетти (Италия) – 3 205
...
217 (222). Виталий Сачко (Украина) – 253
309 (307). Олег Приходько (Украина) – 163
385 (378). Александр Овчаренко (Украина) – 129
411 (442). Вячеслав Белинский (Украина) – 116
452 (450). Алексей Крутых (Украина) – 97
487 (480). Эрик Ваншельбойм (Украина) – 86
493 (490). Вадим Урсу (Украина) – 84
Напомним, Сачко проиграл в первом круге квалификации US Open-2025.