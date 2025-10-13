Сачко втратив позиції у рейтингу ATP, Музетти обошел Дрейпера
На вершине – Алькарас
около 1 часа назад
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг организации.
Виталий Сачко сохранил статус первой ракетки Украины, однако опустился на 214-ю позицию.
Титулованный испанец Карлос Алькарас продолжает находиться на вершине мирового рейтинга.
В топ-10 итальянец Лоренцо Музетти обошел британца Джека Дрейпера.
Рейтинг ATP на 13 октября:
1. Карлос Алькарас (Испания) – 11 340 очков
2. Янник Синнер (Италия) – 10 000
3. Александр Зверев (Германия) – 5 930
4. Тейлор Фриц (США) – 4 645
5. Новак Джокович (Сербия) – 4 580
6. Бен Шелтон (США) – 4 100
7. Алекс де Минаур (Австралия) – 3 935
8 (9). Лоренцо Музетти (Италия) – 3 645
9 (8). Джек Дрейпер (Великобритания) – 3 590
10. Карен Хачанов (-) – 3 190
...
214 (209). Виталий Сачко (Украина) – 260
343 (332). Олег Приходько (Украина) – 145
375 (374). Вячеслав Белинский (Украина) – 132
458. Алексей Крутых (Украина) – 95
467 (477). Владислав Орлов (Украина) – 92
504 (393). Александр Овчаренко (Украина) – 85
517 (498). Эрик Ваншельбойм (Украина) – 81
527 (507). Вадим Урсу (Украина) – 78