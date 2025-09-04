Олег Гончар

В четвертьфинале US Open полька Ига Свентек (WTA 2) уступила американке Аманде Анисимовой (WTA 9) со счетом 4:6, 3:6.

Игра длилась 98 минут, в течение которых Свентек совершила два эйса против трех у соперницы. При этом, Ига допустила три двойные ошибки, в то время как у Анисимовой их было всего две.

Также Свентек использовала два из четырех брейк-пойнтов против четырех из девяти у соперницы.

Теннисистки до US Open играли лишь раз. В июле этого года Свентек победила Анисимову на Wimbledon.

В полуфинале Анисимова будет противостоять бывшей первой ракетке мира Наоми Осаке. Ранее они трижды встречались, и все матчи выиграла Аманда.

Напомним, что ранее Янник Синнер пробился в полуфинал у мужчин.