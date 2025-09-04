Олег Гончар

В четвертьфинале Открытого чемпионата США первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер сыграл против соотечественника Лоренцо Музетти (ATP 10).

В противостоянии итальянцев Синнер победил со счетом 6:1, 6:4, 6:2.

Матч длился два часа, за которые Янник подал десять эйсов против двух у соперника. При этом, Синнер не допустил ни одной двойной ошибки, тогда как у Музетти была одна.

Также Синнер использовал пять из шести брейков, тогда как соперник не реализовал ни одного из семи.

Теннисисты играли вчетвертый раз друг с другом, и для Синнера это четвертая победа.

Синнер в полуфинале сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. У них раньше было четыре матча друг с другом, и только один раз выиграл итальянец.

Напомним, Новак Джокович обыграл Фрица и вышел в полуфинал US Open.