Олег Шумейко

Вторая ракетка мирового рейтинга Янник Синнер переиграл Алекса де Минора (ATP, 8) в полуфинале турнира серии ATP500 в китайском Пекине 6:3, 4:6, 6:2.

За почти 2 с половиной часа на корте итальянец 7 раз подал навылет и реализовал 3 брейк-поинта из семи. Австралиец сделал 5 эйсов, 1 брейк и одну «двойную». Это была одиннадцатая встреча теннисистов – все игры завершились победой Янника.

В финале соревнований Синнер встретится с победителем противостояния Лернер Тин – Даниил Медведев.

Напомним, что Марта Костюк вышла в 1/8 финала «тысячника» в Пекине.