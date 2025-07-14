Денис Седашов

Первая ракетка мира Янник Синнер, который в финале Уимблдона-2025 одолел испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4) и завоевал свой четвертый титул Grand Slam, признался, что еще не вышел на максимум возможностей в карьере. Слова приводит Punto de Break.

Я рад видеть прогресс, но считаю, что в 23 года ещё не достиг пика. Хочу и дальше развиваться. Иметь таких соперников, как Алькарас, — это большая мотивация. Чтобы быть лучшим, нужно каждый день выкладываться на полную. Янник Синнер

Синнер также добавил, что выход в финалы турниров Grand Slam — это всегда большое испытание, а путь к успеху заключается в постоянном совершенствовании:

Я всегда верил в себя. В теннисе нет другого пути, кроме как становиться лучше. И я буду помнить об этом, ведь впереди — поколение очень сильных игроков. Янник Синнер

Синнер наконец-то нашел ключ к Алькарасу — и сделал это в самый важный момент.