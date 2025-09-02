Олег Гончар

В четвертом круге турнира US Open первая ракетка мира Янник Синнер обыграл представителя Казахстана Александра Бублика (ATP 24) со счетом 6:1, 6:1, 6:1.

Матч стал жестким разгромом, на который Синнер потратил 83 минуты. За игру Янник сделал восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал восемь из 17 брейков.

Бублик подал два эйса, допустил 13 двойных ошибок, и не реализовал свой единственный брейк.

Синнер и Бублик провели уже семь матчей, из которых пять выиграл Синнер.

Напомним, ранее Марта Костюк завершила выступления на US Open в 1/8 финала.

Также ранее Новак Джокович стал первым в истории по выходам в четвертьфиналы турниров Grand Slam.