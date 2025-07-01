Синнер с «бубликом» стартовал на Wimbledo
Янник в первом круге обыграл соотечественника
30 минут назад
Фото: Getty Images
Первая ракетка мирового рейтинга Янник Синнер в первом круге Wimbledon обыграл Луку Нарди (ATP, 95) 6:4, 6:3, 6:0.
За почти 2 часа на корте Синнер 9 раз подал навылет, реализовал 5 брейк-поинтов из тринадцати и дважды ошибся на подаче. Нарди сделал 3 эйса и 5 «двойных».
Следующим соперником Синнера станет представитель Австралии Александар Вукич.
Напомним, что Элина Свитолина успешно стартовала на травяном Шлеме.
Поделиться