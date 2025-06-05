Скандал на Roland Garros. Швьонтек недовольна судейством в полуфинале
Польская теннисистка обвинила судью в предвзятости во время матча с Соболенко
около 5 часов назад
Польская теннисистка Ига Швёнтек на пресс-конференции обвинила судью в необъективности во время полуфинального матча Roland Garros против первой ракетки мира арины сабаленко из беларуси. Встреча завершилась в пользу сабаленко — 6:7 (1:7), 6:4, 0:6.
После поражения Швёнтек выразила возмущение действиями арбитра Кадера Нуни:
Судья каждый раз спускался проверить след от мяча на стороне Сабаленки, даже когда преимущество в счете было большим. Когда же я просила сделать то же самое, он убеждал меня, что это не имеет смысла, потому что мяч будто бы был в ауте. Я сама подошла и увидела, что отпечаток был внутри. Но он отказался спускаться. Это выглядело несправедливо, учитывая, что Арине он не отказывал ни разу. Не понимаю этого — хотя, возможно, мне уже все равно.
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