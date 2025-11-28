Снигур уступила сеяной на пути к финалу турнира в ОАЭ
Украинка в трех сетах проиграла хорватке Марчинке
1 день назад
Фото: ITF
Дарья Снигур (WTA, 159) в полуфинале турнира серии ITF75 в ОАЭ проиграла третьей сеяной Петре Марчинце (WTA, 114) 6:4, 4:6, 1:6.
За 1 час 39 минут на корте украинка два раза подала навылет, реализовала 5 брейк-поинтов из восьми и 4 раза ошиблась при подаче. Хорватка совершила 2 эйса, 7 брейков и 5 «двойных». Это была первая официальная встреча теннисисток.
Напомним, что Вадим Урсу не смог выйти в полуфинал Challenger.
