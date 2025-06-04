Снигур и Олейникова сыграют в квалификации Wimbledon-2025: кто еще имеет шанс

Олег Гончар

Организаторы Wimbledon-2025 опубликовали список теннисисток, которые примут участие в квалификации женского одиночного разряда.

Две украинские теннисистки получили право выступить в квалификации: Дарья Снигур (WTA 151) и Александра Олейникова (WTA 217).

Теннисистки Валерия Страхова (WTA 255), Анастасия Соболева (WTA 256) и Катарина Завацкая (WTA 267) вошли в альтернативный список и могут попасть в квалификацию в случае отказа других участниц.

Квалификационные матчи, которые определят 16 теннисисток для основной сетки, стартуют 23 июня в Рохэмптоне.

В основном турнире гарантировано участие Элины Свитолиной (WTA 14), Марты Костюк (WTA 19), Даяны Ястремской (WTA 29), Ангелины Калининой (WTA 46) и Юлии Стародубцевой (WTA 77).

Снигур ранее выигрывала юниорский Wimbledon-2019 и стремится повторить успех во взрослой сетке. Олейникова, дебютантка квалификации мэйджоров, получила шанс благодаря прогрессу в ITF-турнирах.

Напомним, ранее стали известны полуфинальные пары женского Roland Garros-2025.