Олег Гончар

В финале квалификации Australian Open украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) проиграла нейтральной белоруске Александре Саснович (WTA 102) со счётом 2:6, 6:0, 2:6.

Матч продолжался 105 минут, в течение которых Снигур не подала ни одного эйса против трёх у соперницы. При этом обе теннисистки допустили по три двойные ошибки.

Снигур реализовала пять из тринадцати брейк-пойнтов против шести из шестнадцати у соперницы.

Ранее в основную сетку через квалификацию прошли Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.