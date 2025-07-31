Снегур не смогла выйти в полуфинал турнира в Варшаве
Украинка проиграла в двух сетах
около 3 часов назад
Украинская теннисистка Дарья Снигур (193 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Варшаве, уступив в четвертьфинале.
23-летняя спортсменка проиграла представительнице Швейцарии Виктории Голубич (90 WTA) со счетом –5:7, 3:6. Поединок длился 1 час 36 минут.
Снигур выполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов.
Свитолина обыграла нейтральную россиянку во втором круге турнира WTA 1000 в Монреале.
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