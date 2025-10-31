Снегур одержала разгромную победу на пути к полуфиналу турнира в Великобритании.
Украинка в двух сетах обыграла представительницу Эстонии
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Дарья Снигур (WTA, 165) в четвертьфинале турнира серии ITF75 в британском Глазго обыграла Елену Малыгину (WTA, 497) 6:2, 6:1.
За час на корте украинка 1 раз подала навылет и реализовала 5 брейк-поинтов из восьми. Соперница сделала 1 эйс и 1 брейк. Это была вторая встреча теннисисток — Дарья пока не проигрывала.
Далее Снигур встретится с седьмой сеяной соревнований Моной Бартель.
