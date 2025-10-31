Олег Шумейко

Дарья Снигур (WTA, 165) в четвертьфинале турнира серии ITF75 в британском Глазго обыграла Елену Малыгину (WTA, 497) 6:2, 6:1.

За час на корте украинка 1 раз подала навылет и реализовала 5 брейк-поинтов из восьми. Соперница сделала 1 эйс и 1 брейк. Это была вторая встреча теннисисток — Дарья пока не проигрывала.

Далее Снигур встретится с седьмой сеяной соревнований Моной Бартель.

Напомним, что Вероника Подрез сыграет в 1/4 финала турнира во Франции.