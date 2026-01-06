Олег Гончар

В первом круге турнира WTA 125 в Канберре (Австралия) украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 149) одержала победу над немкой Тамарой Корпач (WTA 123).

Снигур выиграла у Корпач со счётом 6:4, 6:0.

Для теннисисток это был второй матч друг против друга и первая победа украинки.

Матч длился 79 минут, за которые Снигур выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из тридцати брейк-поинтов.

В следующем круге Дарья встретится с квалифаером Лян Эньшуо из Тайваня.

