Снегур вышла в четвертьфинал турнира в Португалии
Украинка победила в двух сетах
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 193) уверенно пробилась в четвертьфинал турнира WTA 125 в Калдаш-да-Раинья (Португалия).
В матче второго круга Снигур разгромила белоруску Кристину Дмитрюк (WTA 263).
WTA 125. Португалия. Хард. 1/8 финала
Кристина Дмитрюк – Дарья Снигур (Украина) – 1:6, 1:6
За выход в полуфинал украинка сыграет с представительницей Чехии Габриелой Кнутсон (WTA 232).
