Олег Шумейко

Прошло жеребьевка квалификации Wimbledon-2025 в женском одиночном разряде.

В отборе к травяному Шлему выступят две украинские теннисистки. Дарья Снигур (WTA, 163) в четвертьфинале сыграет с турчанкой Берфу Дженгиз (WTA, 380). Александра Олейникова (WTA, 196) в первом круге встретится с 17-й сеяной Диан Парри (WTA, 113).

Напомним, что Элина Свитолина победила на старте соревнований в Германии.