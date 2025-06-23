Снигур и Олейникова получили соперниц в квалификации Wimbledo
Александра в четвертьфинале встретится с сеяной
около 1 часа назад
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Прошло жеребьевка квалификации Wimbledon-2025 в женском одиночном разряде.
В отборе к травяному Шлему выступят две украинские теннисистки. Дарья Снигур (WTA, 163) в четвертьфинале сыграет с турчанкой Берфу Дженгиз (WTA, 380). Александра Олейникова (WTA, 196) в первом круге встретится с 17-й сеяной Диан Парри (WTA, 113).
Напомним, что Элина Свитолина победила на старте соревнований в Германии.