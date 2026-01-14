Снигур после отказа соперницы сыграет в финале квалификации Australian Open
Украинка уверенно вела матч до остановки
около 5 часов назад
В полуфинале квалификации Australian Open украинская теннисистка Дарья Снигур победила Карсон Брэнстайн из Канады после отказа соперницы. На момент остановки счёт был 6:4, 4:2.
Матч длился 60 минут. Во время розыгрыша во втором сете Брэнстайн почувствовала боль в правом плече, которое было забинтовано с начала встречи, и не смогла продолжить игру.
Дарья Снигур третий сезон подряд выходит в финал квалификации Australian Open. В предыдущие два года она не смогла пробиться в основную сетку турнира.
Следующая соперница украинки определится в матче нейтральной Александры Саснович против Катинки фон Дайхманн из Лихтенштейна.
Напомним, в финал квалификации также прошли Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.
