Снигур завершила выступления на US Ope
Украинка не смогла выиграть в квалификации
около 2 часов назад
Дарья Снигур
В первом круге квалификации US Open украинка Дарья Снигур (WTA 172) уступила швейцарке Симоне Вальтерт (WTA 127) со счетом 6:4, 1:6, 2:6.
За матч Снигур не подавала эйсов, тогда как Вальтерт оформила шесть подач навылет. При этом, Дарья допустила одну двойную ошибку против двух у соперницы.
Также Снигур реализовала один из четырех брейков против пяти из восьми у соперницы.
Интересно, что это был шестой матч теннисисток и третья победа для Вальтерт.
Напомним, ранее квалификацию US Open покинул Виталий Сачко.
