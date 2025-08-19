Олег Гончар

В первом круге квалификации US Open украинка Дарья Снигур (WTA 172) уступила швейцарке Симоне Вальтерт (WTA 127) со счетом 6:4, 1:6, 2:6.

За матч Снигур не подавала эйсов, тогда как Вальтерт оформила шесть подач навылет. При этом, Дарья допустила одну двойную ошибку против двух у соперницы.

Также Снигур реализовала один из четырех брейков против пяти из восьми у соперницы.

Интересно, что это был шестой матч теннисисток и третья победа для Вальтерт.

Напомним, ранее квалификацию US Open покинул Виталий Сачко.