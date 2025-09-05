Владимир Кириченко

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в третий раз подряд дошла до решающего матча US Open-2025.

Напомним, в полуфинале Открытого чемпионата США она обыграла американку Джессику Пегулу (WTA, 4) со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

В 2023 году Арина проиграла в матче за титул американке Кори Гауфф, годом позже в титульной встрече победила Пегулу.

Соболенко стала первой теннисисткой со времен американки Серены Уильямс (2012-2014), которая трижды подряд дошла до финала на Открытом чемпионате США.

Арина в финале US Open сыграет с победительницей пары Наоми Осака (Япония) – Аманда Анисимова (США).

Напомним, польку Игу Швентек сенсационно выбили из US Open.