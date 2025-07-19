Соболева не смогла выйти в полуфинал турнира в Чехии
Украинка не смогла завершить встречу с седьмой сеяной
30 минут назад
Фото: ФТУ
Анастасия Соболева (WTA, 233) в полуфинале турнира серии ITF75 в чешском Оломоуце уступила седьмой сеяной Габриэле Ли (WTA, 323) 2:6, 1:2 (снятие).
За час на корте украинка реализовала 1 брейк-пойнт из двух и дважды ошиблась при подаче. Румынка сделала 3 брейка. Во втором сете при счете 1:2 по геймам Анастасия отказалась от продолжения борьбы.
Ранее сборная Украины определилась с местом проведения домашнего матча Кубка Дэвиса.
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