Соболева – о вылете с US Open: «Такие турниры – это высочайший уровень»
Анастасия заявила, что продолжит работать над собой
около 1 часа назад
Анастасия Соболева в своих соцсетях высказалась о поражении в первом круге квалификации US Open-2025:
US Open для меня, к сожалению, закончился.
Тяжело немного писать после поражений, но это жизнь и спорт, поэтому так бывает. Тем более, я уже взялась показывать свою жизнь здесь.
Знаю, что сыграла далеко не лучший матч, возможно, из-за отсутствия игры в последний месяц и сразу первый матч на хардовом покрытии, где я еще не играла в этом году
Причины разберем с тренером обязательно.
Несмотря ни на что, очень рада, что все-таки попала и имела возможность сыграть, потому что такие турниры – это высший уровень и играть здесь, это очень круто.
Обещаю еще сегодня немного погрустить и возвращаюсь к работе, потому что работать есть над чем.
Хочу искренне поблагодарить всех за поддержку. И тех, кто дома не спал и поддерживал, и тех, кто болел на трибунах.
Обнимаю всех.
Украинки получили соперниц на старте US Open.
Поделиться