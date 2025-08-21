Анастасия Соболева в своих соцсетях высказалась о поражении в первом круге квалификации US Open-2025:

US Open для меня, к сожалению, закончился.

Тяжело немного писать после поражений, но это жизнь и спорт, поэтому так бывает. Тем более, я уже взялась показывать свою жизнь здесь.

Знаю, что сыграла далеко не лучший матч, возможно, из-за отсутствия игры в последний месяц и сразу первый матч на хардовом покрытии, где я еще не играла в этом году

Причины разберем с тренером обязательно.

Несмотря ни на что, очень рада, что все-таки попала и имела возможность сыграть, потому что такие турниры – это высший уровень и играть здесь, это очень круто.

Обещаю еще сегодня немного погрустить и возвращаюсь к работе, потому что работать есть над чем.

Хочу искренне поблагодарить всех за поддержку. И тех, кто дома не спал и поддерживал, и тех, кто болел на трибунах.

Обнимаю всех.