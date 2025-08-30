Соболева оценила шансы на попадание на Australian Ope
Анастасия считает, что нет ничего невозможного
Фото: ФТУ
Анастасия Соболева в интервью champion.com.ua оценила шансы на попадание на Australian Open-2026:
Чтобы попасть, нужно выиграть много матчей, но я не вижу ничего невозможного. Впереди еще четыре месяца, чтобы решить эту задачу.
О ближайших планах:
Я поеду в Вену на 75k, потом в Любляну на 125k, где уже заранее попала в основу. Потом 50k в Болгарии. Это три турнира, которые я знаю точно. Потом пауза. И это, конечно, если здоровье позволит.
