Владимир Кириченко

В четверг, 7 августа, определились имена финалистов турнира категории Masters в Торонто (Канада).

В матче за титул сыграют 16-я ракетка мира нейтральный спортсмен с российским паспортом Карен Хачанов и седьмой номер мирового рейтинга 22-летний представитель США Бен Шелтон.

Карен Хачанов – Бен Шелтон (США)

Своё выступление на турнире завершили третья ракетка мира немец Александр Зверев и американец Тейлор Фритц (АТР, 4). Зверев в трёх сетах проиграл Хачанову - 3:6, 6:4, 6:7, а Фритц не смог одолеть Шелтона - 4:6, 3:6.

Турнир в Торонто с призовым фондом $9 193 540 проходит с 27 июля по 7 августа.

