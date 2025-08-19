Владимир Кириченко

Пятикратный победитель турниров Большого шлема, испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР, 2) имеет шансы подняться на первую строчку мирового рейтинга ATP по итогам US Open-2025, сместив с этой позиции четырехкратного чемпиона мейджоров итальянца Янника Синнера.

После победы Алькараса в финале Masters в Цинциннати (США) разрыв между ним и Синнером в рейтинге составляет 1890 очков.

На US Open-2025 Яннику нужно защищать 2000 очков за прошлогодний титул, тогда как Карлосу – 50 (второй раунд).

Таким образом, Алькарас станет первой ракеткой мира, если выиграет столько же или больше матчей, чем Синнер, на Открытом чемпионате США.

Отметим, что Синнер не покидал первую строчку рейтинга с июня 2024 года.

Напомним, Швентек обыграла Паолини в финале «тысячника» в Цинциннати.