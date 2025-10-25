Владимир Кириченко

Трехкратный финалист турниров Большого шлема, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обеспечил себе участие на Итоговом чемпионате ATP-2025, который пройдет с 9 по 16 ноября в Турине (Италия).

В этом сезоне Зверев выиграл один титул – на грунтовом турнире категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). Он также дошел до финала Открытого чемпионата Австралии-2025, где проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

Ранее на Итоговый чемпионат квалифицировались три игрока: Синнер, испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович.

Напомним, на финальном турнире года сыграют восемь лучших теннисистов по итогам сезона.

Ранее определились все участницы Итогового турнира WTA-2025.