Украинка уступила Ли на соревнованиях в Кливленде
Юлия Стародубцева (WTA, 63) уступила на старте турнира серии WTA250 в американском Кливленде Энн Ли (WTA, 64) 5:7, 3:6.
За 2 часа на корте украинка дважды подала навылет, реализовала все 3 брейк-пойнта и дважды ошиблась при подаче. Американка сделала 4 эйса, 5 брейков и две «двойные». Это была третья встреча теннисисток – Стародубцева выиграла одну игру.
Напомним, что Анастасия Соболева выступит в квалификации US Open.
