Олег Шумейко

Юлия Стародубцева (WTA, 68) проиграла во втором круге Wimbledon 19-й сеяной людмиле самсоновой (WTA, 19) 2:6, 1:6.

За чуть более часа на корте украинка 1 раз подала навылет и трижды ошиблась при подаче. Соперница сделала 5 брейков. Это была вторая встреча теннисисток – счёт в личных играх 1:1.

Напомним, что ранее Элина Свитолина пробилась в третий круг Wimbledon.