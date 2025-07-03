Стародубцева разгромно уступила россиянке и завершила выступления на Wimbledon
Украинка в двух сетах проиграла 19-й сеяной
около 1 часа назад
Фото: j48tennis.ne
Юлия Стародубцева (WTA, 68) проиграла во втором круге Wimbledon 19-й сеяной людмиле самсоновой (WTA, 19) 2:6, 1:6.
За чуть более часа на корте украинка 1 раз подала навылет и трижды ошиблась при подаче. Соперница сделала 5 брейков. Это была вторая встреча теннисисток – счёт в личных играх 1:1.
Напомним, что ранее Элина Свитолина пробилась в третий круг Wimbledon.
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