Стародубцева вслед за Свитолиной победила в первом круге Wimbledo
Украинка в трех сетах обыграла британку Джонс
31 минуту назад
Фото: j48tennis.ne
Юлия Стародубцева (WTA, 68) в первом круге Wimbledon обыграла Франческу Джонс (WTA, 122) 1:6, 6:3, 6:1.
За 1 час 45 минут на корте украинка реализовала 5 брейк-пойнтов из восьми и 1 раз ошиблась при подаче. Британка сделала 1 эйс, 3 брейка и две «двойные». Это была вторая встреча теннисисток – Юлия взяла реванш за поражение в 2024 году.
Следующей соперницей Стародубцевой станет девятнадцатая сеяная людмила самсонова.
Напомним, что Элина Свитолина успешно стартовала на травяном Шоломе.
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