Олег Гончар

В полуфинале квалификации Australian Open украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) уверенно победила гречанку Деспину Папамихайил (WTA 160) со счетом 6:1, 6:2.

Матч длился чуть более 84 минут, за которые украинка выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки, проиграла только один гейм на своей подаче и сделала пять брейков.

В финале квалификации Юлия сыграет против болгарской теннисистки Виктории Томовой (WTA 128). Ранее они не играли друг с другом.

Напомним, ранее Стародубцева не без проблем преодолела первый круг квалификации.