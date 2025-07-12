Свентек после триумфа на Wimbledon: «Я даже не мечтала об этом»
Четвертая ракетка мира в финале обыграла Аманду Анисимову
около 1 часа назад
Шестикратная чемпионка турниров Grand Slam, польская теннисистка Ига Швёнтек эмоционально прокомментировала свою победу в финале Wimbledon-2025, где она разгромила американку Аманду Анисимову со счетом 6:0, 6:0.
Честно говоря, я даже не мечтала о Wimbledon — это казалось слишком далеким. У меня уже есть победы на «Шлемах», но именно этот — никогда не ожидала выиграть.
Швёнтек поблагодарила свою команду, особенно тренера, который присоединился в этом году, отметив, что именно благодаря совместной работе и вере в нее этот результат стал возможным:
Благодарю мою команду, они верили в меня больше, чем я сама. Было много взлетов и падений, но мы доказали, что это работает.
Wimbledon дополнил коллекцию. Швёнтек с трофеями на грунте, харде и траве.
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