Свитолина и Костюк поднялись в рейтинге WTA после US Open
Олейникова совершила рывок на 27 позиций
около 3 часов назад
WTA на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг список теннисисток. На четвертую позицию после выхода в финал US Open-2025 поднялась Аманда Анисимова.
Элина Свитолина и Марта Костюк поднялись на 13 и 25 место соответственно. Наибольший скачок удался Александре Олейниковой, которая после выхода в полуфинал турнира в Швейцарии оказалась на 175 строке рейтинга.
Обновленный рейтинг WTA
1. арина соболенко – 11225 очков
2. Ига Швёнтек (Польша) – 7933
3. Коко Гофф (США) – 7874
4. Аманда Анисимова (США, +5) – 5159
5. мирра андреева – 4793
6. Мэдисон Киз (США) – 4579
7. Джессика Пегула (США, -3) – 4383
8. Жасмин Паолини (Италия) – 4006
9. Цинь Вэнь Чжэн (Китай, -2) – 4003
10. Елена Рыбакина (Казахстан) – 3833
...
13. Элина Свитолина (Украина, +2) – 2606
25. Марта Костюк (Украина, +3) – 1766
33. Даяна Ястремская (Украина, -2) – 1559
75. Юлия Стародубцева (Украина, -7) – 911
152. Ангелина Калинина (Украина, -17) – 473
175. Александра Олейникова (Украина, +27) – 411
185. Дарья Снигур (Украина, -14) – 391
267. Анастасия Соболева (Украина, +3) – 260