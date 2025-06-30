Олег Гончар

В Лондоне стартовал первый круг турнира Wimbledon, где выступила украинка Элина Свитолина (WTA 13).

В первом круге Свитолина обыграла венгерку Анну Бондар (WTA 75) со счетом 6:3, 6:1.

The first win of The Championships 2025 goes to @ElinaSvitolina ✨



The No.14 seed defeats Anna Bondar 6-3, 6-1#Wimbledon pic.twitter.com/r7EnE3amCv — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2025

Матч длился минут, за которые Свитолина подала два эйса против одного у соперницы. При этом, у украинки две двойные ошибки, тогда как у соперницы их шесть.

Также Свитолина реализовала три из восьми брейков.

Отметим, что Свитолина и Бондар играли в этом году на Rolan Garros и Свитолина выиграла в двух сетах.

Во втором круге турнира Свитолина сыграет против победительницы матча Варвары Грачевой и Александры Соснович.

Напомним, ранее Свитолина назвала свои преимущества над Бондар.