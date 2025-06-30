Свитолина на старте Уимблдона не оставила шансов сопернице
Украинка победила в двух сетах
около 2 часов назад
В Лондоне стартовал первый круг турнира Wimbledon, где выступила украинка Элина Свитолина (WTA 13).
В первом круге Свитолина обыграла венгерку Анну Бондар (WTA 75) со счетом 6:3, 6:1.
Матч длился минут, за которые Свитолина подала два эйса против одного у соперницы. При этом, у украинки две двойные ошибки, тогда как у соперницы их шесть.
Также Свитолина реализовала три из восьми брейков.
Отметим, что Свитолина и Бондар играли в этом году на Rolan Garros и Свитолина выиграла в двух сетах.
Во втором круге турнира Свитолина сыграет против победительницы матча Варвары Грачевой и Александры Соснович.
Напомним, ранее Свитолина назвала свои преимущества над Бондар.
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