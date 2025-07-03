Олег Шумейко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала champion.com.ua победу над Александрой Саснович во втором раунде Wimbledon и высказалась о встрече с Элизой Мертенс.

В первом сете у вас не шла первая подача. Солнце ослепляло или что-то другое мешало?

Я бы не сказала, что все было так плохо (улыбается). Но сегодня были очень сложные условия. Во-первых, нас очень быстро перенесли на другой корт. Во-вторых, действительно, солнце на одной стороне корта просто ослепляло глаза, я даже не видела линий.

Не скажу, что я играла как-то супер, но этого было достаточно для победы.

Что вы чувствовали при счете 5:2 на подаче соперницы в первом сете, когда гейм длился около десяти минут?

Я хотела быстрее закрыть сет и перейти на подачу в начале второй партии на ту сторону корта, где солнце не мешало. Правда, мне это не помогло, ведь я проиграла первый гейм второго сета.

А не мешал какой-то своеобразный болельщик соперницы, который очень громко выражал свои эмоции?

Конечно, я слышала, потому что только глухой мог этого не слышать (смеется). Наверное, его было слышно и на Центральном корте, но я понимаю, что это провокация с попытками вывести меня на какие-то негативные эмоции. Однако меня не так просто вывести из себя (улыбается). Напротив, это закаляет меня и добавляет еще больше огня.

Во время подготовки к матчу обращали внимание, что проигрываете 1:2 по личным встречам?

Да нет, не обращала. Тем более, что последнее мое поражение против нее было в Мадриде в 2023 году, когда я только возвращалась в тур после беременности и была не в форме. Однако хотелось взять реванш за ту игру.

Следующую вашу соперницу, бельгийку Мертенс, вы обыгрывали на прошлой неделе. Это добавит уверенности?

Я знаю, как она играет, и это хорошо. Однако она тоже выйдет настроенной на победу, зная, что ей нужно делать на корте. Так что будет интересный матч, мне нужно как можно лучше настроиться тактически под нее. У нее непростая игра, и она любит играть на траве. Нужно физически восстановиться и завтра поработать на тренировочном корте, чтобы быть готовой к третьему кругу.

Отметим, что игра Мертенс и Свитолиной запланирована на 4 июля и начнется не ранее 13:00 по киевскому времени.