Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№12 WTA) сыграла матч в третьем раунде Australian Open-2026.

Свитолина со счётом 7:6(4), 6:3 одержала победу над нейтральной теннисисткой с российским паспортом Дианой Шнайдер (№22 WTA) – 7:6(4), 6:3.

Матч длился 1 час 35 минут. Свитолина выполнила 5 эйсов, совершила 5 двойных ошибок.

Это была первая официальная встреча теннисисток.

Свитолина во втором круге обыграла представительницу Польши Линду Климовичову (№134 WTA) – 7:5, 6:1, а Шнайдер победила австралийку Талию Гибсон (№119 WTA) – 3:6, 7:5, 6:3.

Элина 13-й раз выступает на Australian Open. В прошлом сезоне она дошла до 1/4 финала. К этой стадии она также выходила в 2018 и 2019 годах.

Свитолина в 1/8 финала встретится либо с румынкой Еленой Габриэлой Русе, либо с ещё одной «нейтральной» россиянкой Миррой Андреевой.

