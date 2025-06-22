Олег Гончар

В первом круге турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге украинка Элина Свитолина (WTA 14) обыграла Элизу Мертенс (WTA 24) из Бельгии со счетом 7:5, 6:4.

Матч длился 88 минут, в ходе которых Свитолина подала три эйса против одного у Мертенс. При этом Элина совершила три двойные ошибки, тогда как у Элизы их было пять.

Также Свитолина допустила четыре из пяти брейков против двух из четырех у оппонентки.

Напомним, ранее Марта Костюк проиграла в первом круге турнира в Бад-Хомбурге.