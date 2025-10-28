Украинская теннисистка Элина Свитолина (14 WTA) стала победительницей голосования болельщиков на сайте Кубка Билли Джин Кинг, обогнав Джессику Пегулу, Жасмин Паолини и Элизабетту Коччаретто.

Для меня большая честь получить награду "Billie Jean King Cup Finals Heart Award". Это много для меня значит, ведь отражает дух и единство нашей украинской команды и невероятную поддержку от всех вас. Спасибо всем, кто голосовал и поддерживал меня.

Приз размером $10,000 я пожертвую фонду Svitolina Foundation, чтобы помочь следующему поколению молодых теннисистов и продолжить нашу программу, которая дает надежду детям благодаря спорту.