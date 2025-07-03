Олег Шумейко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала champion.com.ua детали встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Валерием Залужным после победы на старте Wimbledon.

Видели в соцсетях ваше фото с Валерием Залужным. Кто её инициировал, как это произошло?

Я хотела с ним встретиться уже давно, а так совпало, что у него было окошко, и у меня быстро закончился первый матч. Рада была встретиться с Валерием, классно, что нам удалось пообщаться.

Залужного не пригласили на один из своих следующих матчей на Wimbledon?

Да, он сказал, что хочет прийти. Если у него будет окошко в то время, когда я буду играть, то он обещал прийти поболеть.

Напомним, что Свитолина сыграет с Элизой Мертенс в третьем круге травяного Шлема. Матч запланирован на 4 июля.