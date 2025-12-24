Світолина сыграет с четвертой ракеткой мира на центральном корте Australian Ope
Элина встретится с Анисимовой
около 2 часов назад
Фото: j48tennis.net
14 января Элина Свитолина встретится в демонстрационном матче с четвертой ракеткой мира Амандой Анисимовой на центральном корте арены Рода Лейвера на Australian Open.
Также в рамках «Недели открытия» AO-2026 состоятся еще 4 встречи:
Елена Рыбакина – Чжен Циньвэнь
Александер Зверев – Лоренцо Музетти
Карлос Алькарас – Алекс де Минор
Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим
Напомним, что четыре украинки сыграют в квалификации Australian Open-2026.