Свитолина уверенно вышла во второй круг Australian Open
Украинка победила Буксу в двух сетах
около 1 часа назад
Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.ne
В Мельбурне в первом круге Australian Open первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) победила испанку Кристину Буксу (WTA 51) со счетом 6:4, 6:1.
Матч длился 70 минут, в течение которых теннисистки подали по одному эйсу. При этом Свитолина допустила три двойные ошибки, в то время как у Буксы их было шесть.
Также Свитолина реализовала пять из десяти брейк-пойнтов против одного из двух у соперницы.
Для теннисисток это был первый очный матч.
Во втором круге турнира Свитолина сыграет с победительницей матча между полькой Линдой Климовичовой (WTA 134) и британкой Франческой Джонс.
Ранее во второй круг Australian Open не смогли пробиться Марта Костюк и Даяна Ястремская.
