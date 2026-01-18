&`

Олег Гончар

В Мельбурне в первом круге Australian Open первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) победила испанку Кристину Буксу (WTA 51) со счетом 6:4, 6:1.

Матч длился 70 минут, в течение которых теннисистки подали по одному эйсу. При этом Свитолина допустила три двойные ошибки, в то время как у Буксы их было шесть.

Также Свитолина реализовала пять из десяти брейк-пойнтов против одного из двух у соперницы.

Для теннисисток это был первый очный матч.

Во втором круге турнира Свитолина сыграет с победительницей матча между полькой Линдой Климовичовой (WTA 134) и британкой Франческой Джонс.

Ранее во второй круг Australian Open не смогли пробиться Марта Костюк и Даяна Ястремская.