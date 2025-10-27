Світоліна залишилась у топ-15, Подрез після тріумфу у Франції здійснила ривок у рейтингу WTA
Вероника поднялась на 110 позиций
16 минут назад
WTA на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг. В первой десятке Елена Рыбакина и Мэдисон Киз сместили Жасмин Паолини.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила 14 позицию, Марта Костюк и Даяна Ястремская поднялись на одно место, а Вероника Подрез после победы на турнире во Франции сделала рывок на 110 ступенек.
Обновлённый рейтинг WTA:
1. арина соболенко – 9870 очков
2. Ига Свёнтек (Польша) – 8195
3. Кори Гауфф (США) – 6563
4. Аманда Анисимова (США) – 5887
5. Джессика Пегула (США) – 5183
6. Елена Рыбакина (Казахстан, +1) – 4350
7. Мэдисон Киз (США, +1) – 4335
8. Жасмин Паолини (Италия, -2) – 4325
9. мирра андреева – 4319
10. екатерина александрова – 3375
…
14. Элина Свитолина (Украина) – 2595
26. Марта Костюк (Украина, +1) – 1659
27. Даяна Ястремская (Украина, +1) – 1604
115. Юлия Стародубцева (Украина, -3) – 671
135. Александра Олейникова (Украина, +4) – 574
157. Ангелина Калинина (Украина, +2) – 462
165 . Дарья Снигур (Украина, +5) – 435
267. Анастасия Соболева (Украина, -5) – 258
317. Вероника Подрез (Украина, +110) – 205
411. Катарина Завацкая (Украина, -4) – 137