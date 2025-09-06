Сюрприз от Алькараза. Новая прическа в случае победы в финале US Open
Финал состоится 7 сентября
44 минуты назад
Фото: Getty Images
22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас (2 АТР), сообщил, что сделает новую прическу, если выиграет Открытый чемпионат США-2025.
В полуфинале турнира Алькарас в трех сетах победил 38-летнего Новака Джоковича (7 АТР) из Сербии — 6:4, 7:6 (7:4), 6:2.
Даже лучше. Увидите! Это будет сюрприз.
Финальный матч US Open-2025 между Яником Синнером и Карлосом Алькарасом состоится 7 сентября на стадионе Billie Jean King National Tennis Center.