Украина впервые за два года будет представлена на мужском US Open
Сачко выступит в квалификации американского Шлема
около 2 часов назад
Фото: ФТУ
Первая ракетка Украины Виталий Сачко выступит в квалификации US Open-2025.
Украинец в первом круге отбора к основной сетке американского Шлема сыграет с японцем Таро Даниэлем (ATP, 155). Это будет первая очная встреча теннисистов. Игра запланирована на 18 августа и начнется не раньше 21:00 по киевскому времени.
Отметим, что Украина будет впервые представлена в отборе на US Open за последние 2 года. В 2023 Сачко остановился в первом круге квалификации.
Напомним, что в квалификации US Open также сыграют три украинские теннисистки.
Поделиться