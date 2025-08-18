Олег Шумейко

Первая ракетка Украины Виталий Сачко выступит в квалификации US Open-2025.

Украинец в первом круге отбора к основной сетке американского Шлема сыграет с японцем Таро Даниэлем (ATP, 155). Это будет первая очная встреча теннисистов. Игра запланирована на 18 августа и начнется не раньше 21:00 по киевскому времени.

Отметим, что Украина будет впервые представлена в отборе на US Open за последние 2 года. В 2023 Сачко остановился в первом круге квалификации.

Напомним, что в квалификации US Open также сыграют три украинские теннисистки.