Украинки получили соперниц на старте Wimbledo
Ястремская сыграет с победительницей Roland Garros-2025
8 минут назад
Фото: j48tennis.ne
Состоялась жеребьевка матчей первого круга Wimbledon-2025. В основной сетке травяного Шлема сыграют четыре украинки.
Wimbledon-2025. Матчи первого круга украинских теннисисток
Элина Свитолина (WTA, 14) – Анна Бондар (WTA, 75)
Марта Костюк (WTA, 26) – Вероника Эр’явец (WTA, 171)
Диана Ястремская (WTA, 42) – Коко Гофф (WTA, 2)
Юлия Стародубцева (WTA, 67) – Франческа Джонс (WTA, 125)
Напомним, что Свитолина на последнем перед Wimbledon турнире завершила выступление во втором раунде.