Олег Шумейко

Состоялась жеребьевка квалификации US Open-2025.

За место в основе последнего Шлема года сыграют три украинки. Дарья Снигур (WTA, 177) встретится с 24-й сеяной Симоной Вальтерт (WTA, 129). Александра Олейникова (WTA, 191) померяется силами с Лизеттой Кабрерой (WTA, 204), а Анастасия Соболева (WTA, 239) сыграет с Сашей Викери (WTA, 562). Снигур проведет свою встречу в ночь с 18 на 19 августа, Соболева и Олейникова сыграют 19 августа.

Напомним, что матчи основной сетки US Open-2025 пройдут с 25 августа по 8 сентября.