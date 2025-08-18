Украинки узнали соперниц в квалификации US Open
Снегирь встретится с сеянкой
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Состоялась жеребьевка квалификации US Open-2025.
За место в основе последнего Шлема года сыграют три украинки. Дарья Снигур (WTA, 177) встретится с 24-й сеяной Симоной Вальтерт (WTA, 129). Александра Олейникова (WTA, 191) померяется силами с Лизеттой Кабрерой (WTA, 204), а Анастасия Соболева (WTA, 239) сыграет с Сашей Викери (WTA, 562). Снигур проведет свою встречу в ночь с 18 на 19 августа, Соболева и Олейникова сыграют 19 августа.
Напомним, что матчи основной сетки US Open-2025 пройдут с 25 августа по 8 сентября.