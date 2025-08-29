US Open 2025 — это 145-й розыгрыш Открытого чемпионата США по теннису и заключительный, четвёртый, турнир Большого шлема этого года. Соревнования проходят на хорошо знакомых хардовых кортах комплекса USTA Billie Jean King National Tennis Center в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября 2025 года.

В этом году организаторы существенно повысили призовой фонд — общий бюджет турнира составляет рекордные $90 миллионов (на 20% больше, чем в прошлом году), а чемпионы в мужском и женском одиночных разрядах получат по $5 млн призовых. Такая щедрость сделала US Open-2025 самым прибыльным турниром в истории тенниса, что добавляет мотивации всем участникам.

Favbet уже открыл линию на чемпионат. Ниже — обзор турнира от букмекера и самые интересные встречи.

Главные фавориты и интриги среди мужчин

В мужской сетке букмекеры единодушны: главными претендентами на титул являются Янник Синнер и Карлос Алькарас. Первая ракетка мира Синнер подходит в статусе действующего чемпиона US Open (в финале 2024-го он обыграл американца Тейлора Фритца) и триумфатора Уимблдона-2025.

Испанец Алькарас — вторая звезда, которая в этом году уже встречалась с Синнером в двух финалах Grand Slam (Алькарас победил на Roland Garros, Синнер взял реванш на траве Уимблдона). Их потенциальное противостояние в Нью-Йорке ожидается как главная кульминация турнира.

Новак Джокович остаётся в игре как живой легендарный 24-кратный чемпион Шлемов — он пропустил летние турниры за океаном ради подготовки к US Open. Хотя серб в этот раз не первый фаворит по коэффициентам, его опыт и статус не позволяют списывать его со счетов. Американские болельщики возлагают надежды на своего лидера Тейлора Фритца, который в прошлом году дошел до финала, а также на других представителей США (Фрэнсиса Тиафо, Бена Шелтона и др.) — публика в Нью-Йорке всегда гонит своих вперёд.

Турнир уже принес и первые сюрпризы: так, экс-чемпион Даниил Медведев (победитель US Open-2021) сенсационно выбыл в первом же круге, что напоминает — на Шлеме возможны любые неожиданности.

Гонки за титулом среди женщин

В женском разряде круг фаворитов выглядит шире, но аналитики также выделяют четыре основные претендентки. Прежде всего, это Арина Соболенко — действующая чемпионка US Open и первая сеяная, ставки на её победу самые высокие. Почти наравне с ней идут Ига Святек из Польши (триумфаторка US Open-2022, в этом году выиграла Уимблдон) и американская любимица публики Коко Гауфф. 19-летняя Гауфф в прошлом году стала чемпионкой США, так что стремится повторить успех перед родными трибунами.

Не стоит забывать и про других сильных конкуренток: стабильную казашку Елену Рыбакину, опытную чешку Каролину Мухову, финалистку прошлого года Джессику Пегулу, а также финалистку 2022-го Онс Жабер. Сетка обещает несколько принципиальных дуэлей уже на поздних стадиях — возможно, увидим встречу Святек и Гауфф или реванш Соболенко против кого-то из американок на пути к финалу. Первые раунды тоже не обошлись без громких сенсаций: к примеру, экс-полуфиналистка Мэдисон Киз (№6 посева) выбыла от малоизвестной Ренаты Заразуа уже в стартовом матче.

Украинские участницы

Единственная представительница Украины, которая продолжает борьбу — Марта Костюк — 21-летняя киевлянка, которая постепенно прогрессирует и стремится громко заявить о себе на мейджоре.

Интересно, что в прошлом году украинка Людмила Киченок выиграла парный титул (микст) на US Open — так что украинский след в Нью-Йорке уже есть, и кто знает, возможно, в этом году мы увидим новые приятные сюрпризы.

Прогнозы от Favbet

Финальный турнир сезона обещает много сюрпризов, и аналитики Favbet уже сделали свои прогнозы. По мнению экспертов, у мужчин Янник Синнер имеет все шансы защитить титул — 22-летний итальянец находится на пике формы и психологически готов к повторению успеха.

Ожидается, что главным соперником на пути к титулу станет Карлос Алькарас, которого Favbet прогнозирует увидеть в финале вместе с Синнером. В женской сетке фавориткой от Favbet является Ига Швёнтек — её стабильность и разнообразная игра на харде могут принести второй титул US Open в карьере польки. Не исключают букмекеры и возможности громкого успеха Коко Гауфф, особенно с учётом поддержки местной публики.

Впереди ещё и другие напряжённые поединки — следить за ходом матчей и проверять актуальные коэффициенты всегда можно на сайте и в приложениях Favbet.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ». Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.