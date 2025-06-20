«В этот раз мне повезло». Ястремская — о победе над Ферендес
Украинка призналась, что матч был непростым
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) поделилась впечатлениями после победы над Лейлой Фернандес (WTA 30) в четвертьфинальном матче турнира WTA 250, в Ноттингеме. Слова приводит ВТУ.
Это был тяжелый матч, действительно нужно еще восстановить дыхание. Вся эта неделя это важно делать. Думаю, что это был действительно хороший поединок. Были моменты, когда нужно было оставаться очень сосредоточенной, и на мой взгляд, я довольно хорошо с этим справилась. Я старалась постоянно держать подачу, однако во втором сете Лейла сыграла невероятно. Когда я лидировала 5:4, она сделала три отличных удара на приеме. Что ж, я действительно получила удовольствие от игры сегодня, было действительно приятно.
Также Ястремская прокомментировала, как ей удалось сохранять хладнокровие в решающие моменты игры.
Как я находила дополнительную мотивацию? Если честно, я ничего «экстра» не искала (смеется). Просто старалась действовать стабильно — не делать больше, но и не меньше. Мне очень нравится играть на траве. Это мой первый турнир на этом покрытии в сезоне. Раньше я постоянно вылетала в первом круге или в квалификации, но в этом году все изменилось. Я наконец-то играю на центральном корте — и очень благодарна за поддержку.
Ястремская вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме.
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