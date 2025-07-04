Вімблдон-2025. Світоліна – Мертенс. Видеотрансляция
Это будет девятая очная встреча теннисисток
около 2 часов назад
Сегодня, 4 июля, украинская теннисистка Элина Свитолина (№13 WTA) проведет матч в рамках третьего раунда Wimbledon.
Украинка сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс (№23 WTA). Начало – не ранее 18.30 по Киеву.
Прямую трансляцию игры можно посмотреть на платформе Setanta и Youtube-канале Setanta Sports.
Это будет их девятая очная встреча. Счет в противостоянии – 5:3 в пользу украинки.
Во втором круге Элина одолела нейтральную спортсменку с белорусским паспортом Александру Саснович, а Мертенс обыграла американку Энн Ли.
Победительница в следующем матче сыграет против сильнейшей в паре Арина Соболенко – Эмма Радукану.
В прошлом сезоне Элина остановилась в четвертьфинале британского мейджора.
Расписание матчей украинок на Wimbledon 4 июля: Свитолина сыграет с Мертенс.