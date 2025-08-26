Олег Гончар

45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс (WTA 409) не смогла пробиться во второй раунд US Open-2025, проиграв чешке Каролине Муховой (WTA 27) в первом раунде со счётом 3:6, 6:2, 1:6.

Матч длился 121 минуту, за которые легенда из США совершила четыре эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала три из семи брейк-пойнтов.

Мухова записала на свой счёт 7 подач на вылет, 2 двойные ошибки и использовала 5 из 12 брейк-пойнтов.

В следующем раунде Мухова сыграет с победительницей пары Сорана Кырстя (Румыния) – Солана Сьерра (Аргентина).

Напомним, ранее в первом раунде US Open проиграли Элина Свитолина, Диана Ястремская и Юлия Стародубцева.